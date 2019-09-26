Владимир Кузьмин — легендарный музыкант, певец, композитор, поэт, мультиинструменталист, автор многих песен, которые на слуху у всего постсоветского пространства. Его песни отличаются особым мелодизмом, при этом в его музыке, всегда чувствуется «рок-н-ролльная закваска», что всегда отличало Кузьмина от общего фона советско-российской эстрады. Благодаря этому сочетанию, Владимир Кузьмин, играя по форме «чужую» рок-музыку, всегда был по уровню популярности в высшей лиге популярных отечественных звезд.

Его линия творчества с первых хитов «Карнавала» до сего момента не претерпела изменений ни по звучанию его «Динамика», ни по содержанию. Своим творчеством Владимир Кузьмин оказал влияние на целое поколение гитаристов. Его соло «снимали» с магнитофонов, его песни играли на танцах, в ресторанах, на концертах. Музыку Кузьмина перекладывают многие музыканты в виде инструментальных пьес.

Феноменальный успех Кузьмина заключается в том, что он является ярким исполнителем, как в плане вокала, так и как инструменталист. Начав свою концертную деятельность еще в школьном ансамбле, пройдя школу полулегальных студенческих «сейшенов», ресторана, работы в филармонических ВИА, эстрадного оркестра, гастролирующих рок-групп, В. Кузьмин стал настоящим мастером. Трудно даже представить сколько за свою жизнь дал концертов этот музыкант. И каких концертов! Владимир Кузьмин никогда не работал под «фанеру» даже в самые трудные времена, всегда держал свое имя на высокой планке. И делал это не для того, чтобы что-то доказать другим. Просто он любит музыку, любит играть на гитаре, любит петь и концерт для него не просто работа, а радость, удовольствие, приносящее удовлетворение.

Владимир Кузьмин вместе со своей группой «Динамик» в различных её составах на протяжении многих лет творчества выпустил довольно немалое количество альбомов — 27 студийных номерных (+1 магнитоальбом), 6 концертных, 3 совместных с другими исполнителями и музыкантами, 2 танцевальных проекта, а так же множество лирических, рокенрольных и смешанных сборников.