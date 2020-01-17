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Владимир Цветаев

Владимир Цветаев

В Тульской филармонии пройдет традиционный весенний концерт Владимира Цветаева. Музыкант представит особую программу под названием «Традиции весны».

Владимир Цветаев — певец и композитор; дипломант песенных фестивалей «Юрмала-Ялта», «Гардемарины эстрады» г. Сочи; неоднократный участник телевизионного музыкального фестиваля «Песня года».

В 1994 году выпустил свой первый сольный альбом «Пой, пой» на австрийском филиале фирмы «Sony-РОМ». В альбом вошли 14 песен, написанных поэтом и композитором Василием Поповым, среди которых: «Пой, пой», «Рыжая девочка», «Иорданская голубка», «Ангел мой хороший» и др. После премьеры в новогодней программе «Шире Круг», песня «Рыжая девочка» одной из первых с этого альбома становится всероссийским хитом. В этом же году радио «Маяк» включает заглавную песню альбома «Пой, пой» в десятку лучших песен года радио «Маяк». А песня «Ангел мой хороший» была представлена на телевизионном музыкальном фестивале «Песня года — 95».

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
7 марта 2020, суббота
17:00
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Касса
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
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14 марта, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
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15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
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7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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