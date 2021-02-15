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Владимир Цветаев

Владимир Цветаев

6 марта в Тульской филармонии пройдет традиционный весенний концерт Владимира Цветаева. Артист представит музыкальную программу «Традиции весны». Концерт пройдет при участии поэта композитора Василия Попова и рок-группы «Век» из Тульской филармонии им. Михайловского.

Владимир Цветаев — певец и композитор; дипломант песенных фестивалей «Юрмала-Ялта», «Гардемарины эстрады» г. Сочи; неоднократный участник телевизионного музыкального фестиваля «Песня года».
 
В 1994 году выпустил свой первый сольный альбом «Пой, пой» на австрийском филиале фирмы «Sony-РОМ». В альбом вошли 14 песен, написанных поэтом и композитором Василием Поповым, среди которых: «Пой, пой», «Рыжая девочка», «Иорданская голубка», «Ангел мой хороший» и др. После премьеры в новогодней программе «Шире Круг», песня «Рыжая девочка» одной из первых с этого альбома становится всероссийским хитом. В этом же году радио «Маяк» включает заглавную песню альбома «Пой, пой» в десятку лучших песен года радио «Маяк». А песня «Ангел мой хороший» была представлена на телевизионном музыкальном фестивале «Песня года — 95».
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
6 марта 2021, суббота
17:00
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Касса
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хулиганы
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7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
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12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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