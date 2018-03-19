Смешение эпох и стилей, рок и классика, танцевальные хиты и рок-н-ролл в живом исполнении с лучшими музыкантами страны. Виртуозная, блистательная, экспрессивная, яркая Вива Скрипка, единственная в России обладатель международной премии «Венский Оскар популярности» (скрипка, электроскрипка), неподражаемый Александр Рамус (электрогитара), темпераментный Михаил Никитин (бас-гитара) и зажигательный Вячеслав Поддубный (ударные) с концертной программой «БЕЗ КУПЮР».

Вива Скрипка, выпускница Тульского музыкального училища. Впервые на большую сцену с сольным проектом вышла в 2010 году. С тех пор подарила зрителям уже несколько сольных программ, в том числе шоу «Пятый элемент», «3 S Show» или «Симфония Струны и Света», музыкальный поединок «Черное и белое». В этом году в концерте «Без купюр» вас ждет знакомство с новым творческим этапом Вивы. Сегодня Вива Скрипка выступает в тандеме с потрясающими музыкантами, обладающими столь же яркой харизмой, как и сама солистка. Музыканты мирового уровня, много лет выступавшие в составе группы Николая Носкова, сегодня снова собрались в одной команде в инструментальном проекте Вивы Скрипки. Впервые в таком составе музыканты вышли на сцену знаменитого ВГИКа в Москве в ноябре 2017 года. Тогда же и родилась эта программа.

Здесь вас ждут не только полюбившиеся обработки классики и неоклассики на электроскрипке. Вы услышите абсолютно разную музыку в оригинальном изложении, а также потрясающе красивый звук классической скрипки. Концерт «Без купюр» — это премьерное выступление в преддверии российского тура, запланированного на сезон 2018−2019.