Веселая история про грустного короля

В субботу посетителям музея будет представлена сказочно-музыкальная весёлая история про грустного короля! Это забавная интерактивная импровизация на темы любимых сказок с живыми музыкальными иллюстрациями от ансамбля «El Classic».



У юных слушателей будет уникальная возможность оказаться на балу во дворце, поиграть и потанцевать с любимыми сказочными персонажами, и всё это, конечно, в сопровождении чудесной музыки от «El Classic»! В исполнении музыкантов в адаптированной форме для самых юных слушателей прозвучат произведения В. С. Калинникова , П. И. Чайковского , И. Штрауса, А. И. Хачатуряна , М. П. Мусоргского , и др. А в завершении маленькие зрители смогут более близко познакомиться с музыкальными инструментами!

Стоимость: 500 р. с каждого родителя или сопровождающего ребенка лица, 150 р. - один ребенок, без сопровождения

