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Веселая история про грустного короля

Веселая история про грустного короля

В субботу посетителям музея будет представлена сказочно-музыкальная весёлая история про грустного короля! Это забавная интерактивная импровизация на темы любимых сказок с живыми музыкальными иллюстрациями от ансамбля «El Classic».


У юных слушателей будет уникальная возможность оказаться на балу во дворце, поиграть и потанцевать с любимыми сказочными персонажами, и всё это, конечно, в сопровождении чудесной музыки от «El Classic»! В исполнении музыкантов в адаптированной форме для самых юных слушателей прозвучат произведения В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, И. Штрауса, А. И. Хачатуряна, М. П. Мусоргского, и др. А в завершении маленькие зрители смогут более близко познакомиться с музыкальными инструментами!

Стоимость: 500 р. с каждого родителя или сопровождающего ребенка лица, 150 р. - один ребенок, без сопровождения
 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
22 апреля 2018, воскресенье
12:30
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