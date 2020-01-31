Трибьют-шоу Rammstein
В клубе Backstage можно будет послушать хиты Rammstein в живом исполнении. На сцене выступит кавер-группа RAMMproJect. Убойный звук не оставит скептиков, а яркое шоу окунет в атмосферу легендарных немцев!
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 марта 2020, пятница
19:00
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
19 марта, четверг 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽