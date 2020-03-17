Трибьют-шоу Queen

В Harat's pub можно будет послушать легендарные хиты группы Queen в

в живом исполнении. Парни из группы ONE VISION SHOW зададут жара на сцене.

Концерт One Vision Show — это то, что поклонники Queen должны увидеть своими глазами! Приходите слушать потрясающие песни, феноменальное исполнительское мастерство и полностью погрузиться в эту неповторимую атмосферу.