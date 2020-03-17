Трибьют-шоу Queen
В Harat's pub можно будет послушать легендарные хиты группы Queen в
в живом исполнении. Парни из группы ONE VISION SHOW зададут жара на сцене.
Концерт One Vision Show — это то, что поклонники Queen должны увидеть своими глазами! Приходите слушать потрясающие песни, феноменальное исполнительское мастерство и полностью погрузиться в эту неповторимую атмосферу.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 марта 2020, суббота
22:00
20 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽