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ssshhhiiittt! — «Середина Грустных Лет» Тур

ssshhhiiittt! — «Середина Грустных Лет» Тур

Группа ssshhhiiittt! за несколько лет прошла путь от сырых домашних записей до больших концертов и всероссийских туров и фестивальных сетов. Музыка ssshhhiiittt! — это переживания самих музыкантов. Местами неоднозначные, но понятные любому чувствующему человеку. 
 
Сейчас коллектив отправляется в тур с новой программой и презентацией альбома «последнее лето». Взрослеющая сентиментальность, сырой гаражный звук и воспевающая юность лирика — так звучат концерты ssshhhiiittt!
 
Осенью состоится масштабный тур с новой программой и презентацией нового альбома «последнее лето».
 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 октября 2019, среда
20:00
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Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
24 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Halloween
Купить билет
31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Осенний марафон
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2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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