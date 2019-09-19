ssshhhiiittt! — «Середина Грустных Лет» Тур

Группа ssshhhiiittt! за несколько лет прошла путь от сырых домашних записей до больших концертов и всероссийских туров и фестивальных сетов. Музыка ssshhhiiittt! — это переживания самих музыкантов. Местами неоднозначные, но понятные любому чувствующему человеку.

Сейчас коллектив отправляется в тур с новой программой и презентацией альбома «последнее лето». Взрослеющая сентиментальность, сырой гаражный звук и воспевающая юность лирика — так звучат концерты ssshhhiiittt!

Осенью состоится масштабный тур с новой программой и презентацией нового альбома «последнее лето».