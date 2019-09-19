ssshhhiiittt! — «Середина Грустных Лет» Тур
Группа ssshhhiiittt! за несколько лет прошла путь от сырых домашних записей до больших концертов и всероссийских туров и фестивальных сетов. Музыка ssshhhiiittt! — это переживания самих музыкантов. Местами неоднозначные, но понятные любому чувствующему человеку.
Сейчас коллектив отправляется в тур с новой программой и презентацией альбома «последнее лето». Взрослеющая сентиментальность, сырой гаражный звук и воспевающая юность лирика — так звучат концерты ssshhhiiittt!
Осенью состоится масштабный тур с новой программой и презентацией нового альбома «последнее лето».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 октября 2019, среда
20:00
24 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽