Дело «Мальдорор»
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Фабрис Дю Вельц
Актеры:
Антони Бажон, Альба Гайя Беллуджи, Алексис Маненти, Сержи Лопес, Лоран Люка, Давид Мюржья, Любна Азабаль, Жаки Берруайе, Беатрис Далль, Мелани Дуте, Феликс Марито
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
155 минут
Возрастные ограничения:
18+
1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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