Дело «Мальдорор»

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Фабрис Дю Вельц

Актеры: Антони Бажон, Альба Гайя Беллуджи, Алексис Маненти, Сержи Лопес, Лоран Люка, Давид Мюржья, Любна Азабаль, Жаки Берруайе, Беатрис Далль, Мелани Дуте, Феликс Марито

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 155 минут

Возрастные ограничения: 18+

1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.