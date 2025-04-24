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Дело «Мальдорор»

Дело «Мальдорор»

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Фабрис Дю Вельц
  
Актеры:
Антони Бажон, Альба Гайя Беллуджи, Алексис Маненти, Сержи Лопес, Лоран Люка, Давид Мюржья, Любна Азабаль, Жаки Берруайе, Беатрис Далль, Мелани Дуте, Феликс Марито
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
155 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.

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