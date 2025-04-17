Авторские рецепты для пасхального стола от Игоря Синдеева

Куриные яйца — обязательная часть любого пасхального стола. Не только вареные и украшенные. Их добавляют при приготовлении и кулича, и творожной пасхи, и многих других блюд.

Мы узнали у гастроэнтузиаста, шеф-повара, основателя проекта Punk Delicious и гастротревел-проекта «Без стен» Игоря Синдеева о том, как правильно выбрать яйца для праздничного стола.

— Секрета тут никакого нет. Для меня важно: первое — это, конечно, размер — либо СО или СВ; второе — конечно же, лучше, чтобы был локальный производитель; третье — всегда обращаю внимание на свежесть и чистоту яиц; ну и яркая, сочная и стильная упаковка, чтобы поддержать состояние праздника.

Самые вкусные яйца

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.,

фарш куриный — 150 г,

перец зеленый — 3 г,

перец черный — 1 г,

перец розовый — 1 г,

перец чили хлопья, соль — по вкусу,

панировочные сухари «Панко»,

мука для панировки,

яйца для панировки.

Берем яйцо, протыкаем его более плоскую сторону (там, где воздушный мешочек) зубочисткой или иголкой.

Советы шефа:

Зачем протыкать? Чтобы яйцо при резком нагревании не трескалось и легко чистилось.

Для этого блюда требуется яйцо, у которого белок сварился, а желток жидкий. 6 минут варки яйца категории СО — это оптимальное время. Для категории меньше время варки составит меньшее время: С2 — 5.10/4.10, С1 — 5.50/4.50.

Опускаем в воду и варим после закипания ровно 6 минут.

Пока варится яйцо, замешиваем фарш с крупномолотыми специями и солью.

Время варки яйца окончено, достаем и охлаждаем.

Берем шарик фарша, распределяем его на ладони в виде лепешки, в центр кладем очищенное яйцо и делаем ему оболочку из фарша.

Затем панируем в таком порядке:

Мука. Взбитое яйцо. Панировочные сухари. Взбитое яйцо. Панировочные сухари.

Жарим во фритюре при температуре 180 °C в течение 6 минут. Затем обсушиваем от масла салфеткой и подаем.

Окрошка

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.,

укроп — 50 г,

редис — 100 г,

лук репчатый — 50 г,

яйцо — 2 шт.,

куриное филе — 1 шт.,

квас.

Огурец и редис натереть на терке, нарезать лук кубиками, а укроп — очень мелко. Все смешать, посолить и помять толкушкой до выделения сока.

Яйца отварить в течение 8 минут и нарезать кубиками, добавить к овощам.

Куриное филе отварить вместе с овощами (морковь, лук, сельдерей), затем нарезать кубиками и добавить в общую емкость.

Весь замес залить квасом и подавать с горчицей и хреном по желанию.