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Авторские рецепты для пасхального стола от Игоря Синдеева

Авторские рецепты для пасхального стола от Игоря Синдеева

Гастроэнтузиаст, шеф-повар, основатель проекта Punk Delicious и гастротревел-проекта «Без стен» Игорь Синдеев поделился авторскими рецептами блюд.

Куриные яйца — обязательная часть любого пасхального стола. Не только вареные и украшенные. Их добавляют при приготовлении и кулича, и творожной пасхи, и многих других блюд.

Мы узнали у гастроэнтузиаста, шеф-повара, основателя проекта Punk Delicious и гастротревел-проекта «Без стен» Игоря Синдеева о том, как правильно выбрать яйца для праздничного стола.

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— Секрета тут никакого нет. Для меня важно: первое — это, конечно, размер — либо СО или СВ; второе — конечно же, лучше, чтобы был локальный производитель; третье — всегда обращаю внимание на свежесть и чистоту яиц; ну и яркая, сочная и стильная упаковка, чтобы поддержать состояние праздника.

Самые вкусные яйца

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.,
  • фарш куриный — 150 г,
  • перец зеленый — 3 г,
  • перец черный — 1 г,
  • перец розовый — 1 г,
  • перец чили хлопья, соль — по вкусу,
  • панировочные сухари «Панко»,
  • мука для панировки,
  • яйца для панировки.

Берем яйцо, протыкаем его более плоскую сторону (там, где воздушный мешочек) зубочисткой или иголкой.

Советы шефа:

  • Зачем протыкать? Чтобы яйцо при резком нагревании не трескалось и легко чистилось.
  • Для этого блюда требуется яйцо, у которого белок сварился, а желток жидкий. 6 минут варки яйца категории СО — это оптимальное время. Для категории меньше время варки составит меньшее время: С2 — 5.10/4.10, С1 — 5.50/4.50.

Опускаем в воду и варим после закипания ровно 6 минут. 

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Пока варится яйцо, замешиваем фарш с крупномолотыми специями и солью.

Время варки яйца окончено, достаем и охлаждаем. 

Берем шарик фарша, распределяем его на ладони в виде лепешки, в центр кладем очищенное яйцо и делаем ему оболочку из фарша. 

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Затем панируем в таком порядке:

  1. Мука.
  2. Взбитое яйцо.
  3. Панировочные сухари.
  4. Взбитое яйцо.
  5. Панировочные сухари.

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Жарим во фритюре при температуре 180 °C в течение 6 минут. Затем обсушиваем от масла салфеткой и подаем.

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Окрошка

Ингредиенты:

  • огурец — 1 шт.,
  • укроп — 50 г,
  • редис — 100 г,
  • лук репчатый — 50 г,
  • яйцо — 2 шт.,
  • куриное филе — 1 шт.,
  • квас.

Огурец и редис натереть на терке, нарезать лук кубиками, а укроп — очень мелко. Все смешать, посолить и помять толкушкой до выделения сока.

Яйца отварить в течение 8 минут и нарезать кубиками, добавить к овощам.

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Куриное филе отварить вместе с овощами (морковь, лук, сельдерей), затем нарезать кубиками и добавить в общую емкость.

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Весь замес залить квасом и подавать с горчицей и хреном по желанию.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:56 +3
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Люди
Игорь Синдеев
Место
ТулаТульская область

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