Ronen Cliff: Рок-баллады XX века

В «Типографии» выступит харизматичный музыкант из Израиля Ronen Cliff. Для тульских зрителей он исполнит программу «Рок-баллады XX века».

Его голос завораживает бархатным тембром, музыкальная энергетика покоряет с первых нот. Ronen Cliff не просто поет, он создает особую атмосферу в зале, что под силу только гениальным артистам.

Он покорил европейские джазовые площадки, стал одним из самых знаменитых в мире уличных музыкантов, собрал армию поклонников в разных уголках планеты. Популярные мировые хиты в неподражаемом исполнении Ronen Cliff обретают новое, неповторимое, уникальное звучание.