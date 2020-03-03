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Ronen Cliff: Рок-баллады XX века

Ronen Cliff: Рок-баллады XX века

В «Типографии» выступит харизматичный музыкант из Израиля Ronen Cliff. Для тульских зрителей он исполнит программу «Рок-баллады XX века».

Его голос завораживает бархатным тембром, музыкальная энергетика покоряет с первых нот. Ronen Cliff не просто поет, он создает особую атмосферу в зале, что под силу только гениальным артистам.

Он покорил европейские джазовые площадки, стал одним из самых знаменитых в мире уличных музыкантов, собрал армию поклонников в разных уголках планеты. Популярные мировые хиты в неподражаемом исполнении Ronen Cliff обретают новое, неповторимое, уникальное звучание.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 марта 2020, четверг
19:00
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Касса
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Игра
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24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Mgzavrebi
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12 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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