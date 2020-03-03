Ronen Cliff: Рок-баллады XX века
В «Типографии» выступит харизматичный музыкант из Израиля Ronen Cliff. Для тульских зрителей он исполнит программу «Рок-баллады XX века».
Его голос завораживает бархатным тембром, музыкальная энергетика покоряет с первых нот. Ronen Cliff не просто поет, он создает особую атмосферу в зале, что под силу только гениальным артистам.
Он покорил европейские джазовые площадки, стал одним из самых знаменитых в мире уличных музыкантов, собрал армию поклонников в разных уголках планеты. Популярные мировые хиты в неподражаемом исполнении Ronen Cliff обретают новое, неповторимое, уникальное звучание.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 марта 2020, четверг
19:00
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
12 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽