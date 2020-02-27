Праздничный концерт Boho Dance
6 марта в Тульском театре «Эрмитаж» состоится выступление Студии цыганского танца BohoDance.
Артисты студии представят специальную программу в преддверии самого красивого праздника - 8 марта. Лучшие номера, яркие костюмы, зажигательные мелодии!
От первого же танца ваши сердца забьются чаще, кровь быстрее побежит по жилам и в глазах отразятся улыбки прекрасных танцовщиц. Со студией BohoDance вы почувствуете весну всем существом!
Также вы услышите вокальные номера в исполнении несравненной Екатерины Козловой.
Стоимость билетов 100-250 р. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 марта 2020, пятница
19:00
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
19 марта, четверг 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽