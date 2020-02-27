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Праздничный концерт Boho Dance

Праздничный концерт Boho Dance

6 марта в Тульском театре «Эрмитаж» состоится выступление Студии цыганского танца BohoDance.

Артисты студии представят специальную программу в преддверии самого красивого праздника - 8 марта. Лучшие номера, яркие костюмы, зажигательные мелодии!

От первого же танца ваши сердца забьются чаще, кровь быстрее побежит по жилам и в глазах отразятся улыбки прекрасных танцовщиц. Со студией BohoDance вы почувствуете весну всем существом!

Также вы услышите вокальные номера в исполнении несравненной Екатерины Козловой.

Стоимость билетов 100-250 р. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 марта 2020, пятница
19:00
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Касса
Stonehand
Купить билет
27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любо. Братцы, жить!
Купить билет
5 апреля, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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20 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Александр Домогаров
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19 марта, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кошки в городе
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25 апреля, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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