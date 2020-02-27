Праздничный концерт Boho Dance

6 марта в Тульском театре «Эрмитаж» состоится выступление Студии цыганского танца BohoDance.

Артисты студии представят специальную программу в преддверии самого красивого праздника - 8 марта. Лучшие номера, яркие костюмы, зажигательные мелодии!

От первого же танца ваши сердца забьются чаще, кровь быстрее побежит по жилам и в глазах отразятся улыбки прекрасных танцовщиц. Со студией BohoDance вы почувствуете весну всем существом!



Также вы услышите вокальные номера в исполнении несравненной Екатерины Козловой.

Стоимость билетов 100-250 р. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.