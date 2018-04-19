Песни, спетые сердцем

Музыка концерта перенесет слушателей в прекрасное прошлое, наполняя сердца щемящим теплом, радостью и ностальгией. Там, в нашем детстве и юности звучали любимые песни советской эстрады, близкие сердцу мелодии джаза, блюза, кино. В концерте – шлягеры, которые прошли испытание временем и не потеряли своей привлекательности. Их хочется слушать вновь и вновь, хочется петь эти любимые мелодии вместе с солистами Тульской филармонии под волшебные звуки духового оркестра.



Исполнители:



Губернаторский духовой оркестр



Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Полислав Балин



Струнная группа Тульского филармонического симфонического оркестра



Заслуженный артист России Геннадий Шеверёв (бас)



Заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон)



Лауреат всероссийского конкурса Галина Некрасова (меццо-сопрано)



Стоимость: 300- 450 р.