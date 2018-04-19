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Песни, спетые сердцем

Песни, спетые сердцем

Музыка концерта перенесет слушателей в прекрасное прошлое, наполняя сердца щемящим теплом, радостью и ностальгией. Там, в нашем детстве и юности звучали любимые песни советской эстрады, близкие сердцу мелодии джаза, блюза, кино. В концерте – шлягеры, которые прошли испытание временем и не потеряли своей привлекательности. Их хочется слушать вновь и вновь, хочется петь эти любимые мелодии вместе с солистами Тульской филармонии под волшебные звуки духового оркестра.

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр

Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Полислав Балин

Струнная группа Тульского филармонического симфонического оркестра

Заслуженный артист России Геннадий Шеверёв (бас)

Заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон)

Лауреат всероссийского конкурса Галина Некрасова (меццо-сопрано)

Стоимость: 300- 450 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 апреля 2018, воскресенье
17:00
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