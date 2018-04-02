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Пасхальный хоровод

Пасхальный хоровод

«Пасхальный хоровод» объединил в одной программе хоровые коллективы и хоровых дирижеров разных поколений. Одаренные дети, делающие первые шаги на профессиональной сцене — и старейший коллектив филармонии, молодые хормейстеры, студенты, дипломники кафедры хорового дирижирования — и маститые опытные дирижеры. В основе концепции пасхального концерта — идея преемственности, всеобщего и бескорыстного служения музыке, вечного, как сама жизнь.

В концерте принимает участие:
Хор Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов"
Руководитель — Заслуженный работник культуры Р. Ф. Любовь Плугатар
Камерный хор Московской консерватории.

Стоимость: от 300Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
11 апреля 2018, среда
18:30
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