«Пасхальный хоровод» объединил в одной программе хоровые коллективы и хоровых дирижеров разных поколений. Одаренные дети, делающие первые шаги на профессиональной сцене — и старейший коллектив филармонии, молодые хормейстеры, студенты, дипломники кафедры хорового дирижирования — и маститые опытные дирижеры. В основе концепции пасхального концерта — идея преемственности, всеобщего и бескорыстного служения музыке, вечного, как сама жизнь.



В концерте принимает участие:

Хор Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов"

Руководитель — Заслуженный работник культуры Р. Ф. Любовь Плугатар

Камерный хор Московской консерватории.



Стоимость: от 300Р.