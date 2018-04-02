Пасхальный хоровод
«Пасхальный хоровод» объединил в одной программе хоровые коллективы и хоровых дирижеров разных поколений. Одаренные дети, делающие первые шаги на профессиональной сцене — и старейший коллектив филармонии, молодые хормейстеры, студенты, дипломники кафедры хорового дирижирования — и маститые опытные дирижеры. В основе концепции пасхального концерта — идея преемственности, всеобщего и бескорыстного служения музыке, вечного, как сама жизнь.
В концерте принимает участие:
Хор Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов"
Руководитель — Заслуженный работник
Камерный хор Московской консерватории.
Стоимость: от 300Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
11 апреля 2018, среда
18:30