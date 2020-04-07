Онлайн-концерт группы Little Big
11 апреля группа Little Big выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Группа приготовила особенную программу, включая песню Uno, c которой она должна была выступить на Евровидении в этом году. Но песенный конкурс отменили из-за коронавируса. Напомним, что песня и клип уже успели покорить интернет. Видеоролик собрал на YouTube более 60 млн просмотров.
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
11 апреля 2020, суббота
20:00
1 июня, понедельник 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽