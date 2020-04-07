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Онлайн-концерт группы Little Big

Онлайн-концерт группы Little Big

11 апреля группа Little Big выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Группа приготовила особенную программу, включая песню Uno, c которой она должна была выступить на Евровидении в этом году. Но песенный конкурс отменили из-за коронавируса. Напомним, что песня и клип уже успели покорить интернет. Видеоролик собрал на YouTube более 60 млн просмотров.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
11 апреля 2020, суббота
20:00
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Касса
Сколот
Купить билет
1 июня, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
Купить билет
25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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