Онлайн-концерт группы Little Big

11 апреля группа Little Big выступит с онлайн-концертом на платформе «Яндекс.Эфир». Группа приготовила особенную программу, включая песню Uno, c которой она должна была выступить на Евровидении в этом году. Но песенный конкурс отменили из-за коронавируса. Напомним, что песня и клип уже успели покорить интернет. Видеоролик собрал на YouTube более 60 млн просмотров.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.