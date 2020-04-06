Онлайн-концерт этнической музыки в «Типографии»

9 апреля в «Типографии» пройдёт онлайн-концерт этнической музыки. Музыканты сыграют на интересных и загадочных инструментах: диджериду, ханг, джембе и уду. Переплетения звуков этих инструментов поможет вам отвлечься от всего лишнего и заполнить себя позитивными вибрациями.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии» .