Онлайн-концерт этнической музыки в «Типографии»
9 апреля в «Типографии» пройдёт онлайн-концерт этнической музыки. Музыканты сыграют на интересных и загадочных инструментах: диджериду, ханг, джембе и уду. Переплетения звуков этих инструментов поможет вам отвлечься от всего лишнего и заполнить себя позитивными вибрациями.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 апреля 2020, четверг
18:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽