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Oligarkh

Oligarkh

5 апреля пройдет онлайн-концерт питерской группы Oligarkh. Концептуальный петербургский проект смешал в себе электронную музыку с отечественными мотивами самого широкого спектра — православные молитвы, народные песни, Чайковский и русский рэп старой закалки.
Весь «культурный код» россиянина подвергается тотальному переосмыслению.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
5 апреля 2020, воскресенье
20:00
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Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Киновечеринка
Купить билет
24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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