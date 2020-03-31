5 апреля пройдет онлайн-концерт питерской группы Oligarkh. Концептуальный петербургский проект смешал в себе электронную музыку с отечественными мотивами самого широкого спектра — православные молитвы, народные песни, Чайковский и русский рэп старой закалки.

Весь «культурный код» россиянина подвергается тотальному переосмыслению.

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