Oligarkh
5 апреля пройдет онлайн-концерт питерской группы Oligarkh. Концептуальный петербургский проект смешал в себе электронную музыку с отечественными мотивами самого широкого спектра — православные молитвы, народные песни, Чайковский и русский рэп старой закалки.
Весь «культурный код» россиянина подвергается тотальному переосмыслению.
Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.
Где и когда?
Москва, Москва
5 апреля 2020, воскресенье
20:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽