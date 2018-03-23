афиша
афиша
Регистрация
Надежда Кадышева и ансамль «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева и ансамль «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступят с концертной программой «Все хиты». Концерты коллектива запоминаются ярким сочетанием народной музыки и современного инструментария, высоким исполнительским профессионализмом и незабываемым шоу.

Все песни ансамбля наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину русской души, посвящаются самому светлому чувству на земле, которое заставляет нас жить, творить, сердце биться — любви.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 апреля 2018, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.