Надежда Кадышева и ансамль «Золотое кольцо»
Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступят с концертной программой «Все хиты». Концерты коллектива запоминаются ярким сочетанием народной музыки и современного инструментария, высоким исполнительским профессионализмом и незабываемым шоу.
Все песни ансамбля наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину русской души, посвящаются самому светлому чувству на земле, которое заставляет нас жить, творить, сердце биться — любви.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
13 апреля 2018, пятница
19:00