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Музыкальный четверг

Музыкальный четверг

Викентий Вересаев был интеллигентным, разнообразно одарённым от природы, обладающим глубокими знаниями человеком, особенно в области литературы и искусства. Музыка всегда звучала в семье Смидовичей. И родители, и дети были постоянными слушателями на концертах в Дворянском собрании. Среди любимых композиторов писателя были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер.

По воспоминаниям современников, Вересаев обладал прекрасной музыкальной памятью, часто напевал романсы, оперы, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр. Поэтому нет ничего удивительного, что и сейчас музыка звучит в залах музея. Перед зрителями с музыкальной программой выступят преподаватели и студенты музыкального училища им. А. С. Даргомыжского.

Стоимость: по входному билету в музей

 

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
19 апреля 2018, четверг
14:00
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