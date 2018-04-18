Музыкальный четверг

Викентий Вересаев был интеллигентным, разнообразно одарённым от природы, обладающим глубокими знаниями человеком, особенно в области литературы и искусства. Музыка всегда звучала в семье Смидовичей. И родители, и дети были постоянными слушателями на концертах в Дворянском собрании. Среди любимых композиторов писателя были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер.

По воспоминаниям современников, Вересаев обладал прекрасной музыкальной памятью, часто напевал романсы, оперы, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр. Поэтому нет ничего удивительного, что и сейчас музыка звучит в залах музея. Перед зрителями с музыкальной программой выступят преподаватели и студенты музыкального училища им. А. С. Даргомыжского .

Стоимость: по входному билету в музей