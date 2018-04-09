Музыкальная весна в Туле: Кавер-группа Jazzophrenia

Jazzophrenia — больше, чем просто кавер-группа. Каждый участник коллектива — профессиональный музыкант со своим, особенным видением и подходом к тому или иному произведению. Это группа с оригинальными аранжировками и только позитивным звучанием!



Все, что вы давно искали: jazz, fusion и просто хорошая музыка. Лучшие мировые хиты в исполнении профессионального коллектива Jazzophrenia под руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Сергея Воробьёва.



В любом случае, лучше один раз услышать кавер-группу, чем сто раз о ней прочитать! Ждём вас на концерте!

Каждому, кто посетит любые два концерта в рамках проекта «Музыкальная весна» получит билет на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви» от театрально-концертного центра. А если вы посетите три или все четыре концерта, то получите сразу 2 билета.



Справки по телефонам — 71−67−68 и 71−67−33.



Стоимость билетов: 200−300 р.