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Музыкальная весна в Туле: Билет на М.А.Р.С.

Музыкальная весна в Туле: Билет на М.А.Р.С.

Сколько всего существует разновидностей саксофона? Почему ритм-секцию называют основой джазового искусства? Какое отношение к джазу имеет бридж? Кого считают лучшим джазовым пианистом всех времён? На все эти вопросы ответит театрально-концертный центр, а своей программе JAZZпросвет.


Это не просто энциклопедические знания о джазе, мы гарантируем, что наш JAZZпросвет откроет вам много интересного и необычного из мира джаза. Хорошая музыка в исполнении джаз-бэнда «Билет на М.А.Р.С.»

Каждому, кто посетит любые два концерта в рамках проекта «Музыкальная весна» получит билет на мюзикл-провокацию «Аллилуйя любви» от театрально-концертного центра. А если вы посетите три или все четыре концерта, то получите сразу 2 билета.

Бронирование мест по тел. 71−67−33, а так же через сообщения группы.

Стоимость: 200 р., для пар — 300 р.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
14 апреля 2018, суббота
18:00
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