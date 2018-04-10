Музыка и электроника
В концерте примут участие преподаватели и учащиеся Тульской областной детской музыкальной школы имени
Синтезаторы благодаря своей умеренной стоимости стали доступны широкой публике. Это изменило образ популярной музыки — синтезаторы стали использовать многие джазовые, рок- и поп-музыканты. В начале XXI века электронная музыка включала в себя широкий спектр стилей и жанров — от единичных экспериментов авангардистов до широко тиражируемой прикладной музыки.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
11 апреля 2018, среда
15:00