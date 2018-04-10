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Музыка и электроника

Музыка и электроника

В концерте примут участие преподаватели и учащиеся Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля. До последней трети XX века электронная музыка ассоциировалась, главным образом, с экспериментами (как в России, так и за рубежом) в академической музыке, но положение дел изменилось с налаживанием серийного производства синтезаторов звука в 1970-е гг.

Синтезаторы благодаря своей умеренной стоимости стали доступны широкой публике. Это изменило образ популярной музыки — синтезаторы стали использовать многие джазовые, рок- и поп-музыканты. В начале XXI века электронная музыка включала в себя широкий спектр стилей и жанров — от единичных экспериментов авангардистов до широко тиражируемой прикладной музыки.

Вход свободный

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
11 апреля 2018, среда
15:00
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