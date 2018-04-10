Молодые голоса

В концерте примут участие преподаватели и студенты вокального отделения Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского. Вокальное отделение колледжа ведет свою историю с самого его основания, 1908г.

Студенты отделения ярко проявляют себя в исполнительской деятельности колледжа. Они - непременные участники всех творческих вечеров, музыкальных гостиных, музыкально-литературных композиций, посвященных различным знаменательным датам.

Студенты-вокалисты неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Минске. В программе прозвучат популярные романсы, арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Вход свободный.