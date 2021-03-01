Литературный клуб: Котики как концепт в культуре и искусстве

2 марта в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Весна! Капель! Котики! Котики весну любят, а воду нет. А люди любят котиков в любое время года. А кто не любит котиков, вызывает у остальных недоумение: они что не умиляются на мемы с котиками? И фоточки котиков не посылают? И видео со смешными котиками не смотрят? Что ж это за люди такие?! Они же выпали вообще из современного культурного поля! А вот как котики смогли стать центром (концептом, агентом, артефактом, конструктом) этого поля, мы и поговорим.

Спикер: Колчева Татьяна Викторовна, кандидат культурологии, доцент, заведующий Тульской областной детской библиотекой, участница международной исследовательской группы «Русский символизм в мировой культуре».



Вход: свободный взнос.