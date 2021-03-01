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Литературный клуб: Котики как концепт в культуре и искусстве

Литературный клуб: Котики как концепт в культуре и искусстве

2 марта в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Весна! Капель! Котики! Котики весну любят, а воду нет. А люди любят котиков в любое время года. А кто не любит котиков, вызывает у остальных недоумение: они что не умиляются на мемы с котиками? И фоточки котиков не посылают? И видео со смешными котиками не смотрят? Что ж это за люди такие?! Они же выпали вообще из современного культурного поля! А вот как котики смогли стать центром (концептом, агентом, артефактом, конструктом) этого поля, мы и поговорим.

Спикер: Колчева Татьяна Викторовна, кандидат культурологии, доцент, заведующий Тульской областной детской библиотекой, участница международной исследовательской группы «Русский символизм в мировой культуре».

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 марта 2021, вторник
19:00
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Касса
В роке только девушки
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
У Лукоморья
Купить билет
28 марта, воскресенье 13:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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