Ладушка
Фолк-металл группа «Ладушка» впервые приезжает в Тулу в рамках большого концертного тура 2018 с презентацией нового альбома.
Музыкальная часть представляет собой смесь народного звучания баяна, тяжелых металлических рифов и женского заводного вокала.
Творчество коллектива основано на народных традициях и историях, порой веселых и смешных, порой грустных и таинственных, но всегда жизненных. «Ладушка» — это здоровый драйв и хорошее настроение на сцене. На творчество группы «Ладушка» оказали влияние такие коллективы как: «Калевала», «Korpiklaani».
Стоимость: 300Р.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
15 апреля 2018, воскресенье
19:00