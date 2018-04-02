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Ладушка

Ладушка

Фолк-металл группа «Ладушка» впервые приезжает в Тулу в рамках большого концертного тура 2018 с презентацией нового альбома.
Музыкальная часть представляет собой смесь народного звучания баяна, тяжелых металлических рифов и женского заводного вокала.

Творчество коллектива основано на народных традициях и историях, порой веселых и смешных, порой грустных и таинственных, но всегда жизненных. «Ладушка» — это здоровый драйв и хорошее настроение на сцене. На творчество группы «Ладушка» оказали влияние такие коллективы как: «Калевала», «Korpiklaani».

Стоимость: 300Р.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
15 апреля 2018, воскресенье
19:00
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