Фолк-металл группа «Ладушка» впервые приезжает в Тулу в рамках большого концертного тура 2018 с презентацией нового альбома.

Музыкальная часть представляет собой смесь народного звучания баяна, тяжелых металлических рифов и женского заводного вокала.

Творчество коллектива основано на народных традициях и историях, порой веселых и смешных, порой грустных и таинственных, но всегда жизненных. «Ладушка» — это здоровый драйв и хорошее настроение на сцене. На творчество группы «Ладушка» оказали влияние такие коллективы как: «Калевала», «Korpiklaani».

Стоимость: 300Р.