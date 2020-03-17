На очередной встрече джазового клуба в «Типографии» выступит коллектив Laber Band.

Музыка Laber Band понравится всем любителям авторского джаза, фанка и фьюжн. В коллективе объединились яркие московские джазовые музыканты, поэтому смелые эксперименты и виртуозные импровизации — неотъемлемая часть концертов проекта.



Материал вряд ли можно отнести к одному направлению. Многие треки ближе к pop-jazz, fusion, latino и smooth-jazz.

Завораживающие горы Кавказа, мощные водопады, бушующее море и уносящее в бесконечность к миллионам планет звездное небо — всё это соединилось в музыке и передает зрителям удивительные истории.

Стоимость: 600 р.