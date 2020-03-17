Laber Band
На очередной встрече джазового клуба в «Типографии» выступит коллектив Laber Band.
Музыка Laber Band понравится всем любителям авторского джаза, фанка и фьюжн. В коллективе объединились яркие московские джазовые музыканты, поэтому смелые эксперименты и виртуозные импровизации — неотъемлемая часть концертов проекта.
Материал вряд ли можно отнести к одному направлению. Многие треки ближе к pop-jazz, fusion, latino и smooth-jazz.
Завораживающие горы Кавказа, мощные водопады, бушующее море и уносящее в бесконечность к миллионам планет звездное небо — всё это соединилось в музыке и передает зрителям удивительные истории.
Стоимость: 600 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 марта 2020, воскресенье
19:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽