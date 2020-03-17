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Laber Band

Laber Band

На очередной встрече джазового клуба в «Типографии» выступит коллектив Laber Band.

Музыка Laber Band понравится всем любителям авторского джаза, фанка и фьюжн. В коллективе объединились яркие московские джазовые музыканты, поэтому смелые эксперименты и виртуозные импровизации — неотъемлемая часть концертов проекта.

Материал вряд ли можно отнести к одному направлению. Многие треки ближе к pop-jazz, fusion, latino и smooth-jazz.

Завораживающие горы Кавказа, мощные водопады, бушующее море и уносящее в бесконечность к миллионам планет звездное небо — всё это соединилось в музыке и передает зрителям удивительные истории.

Стоимость: 600 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 марта 2020, воскресенье
19:00
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Чудо Люда
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19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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18 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сколот
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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