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Квартет Калила Уилсона

Квартет Калила Уилсона

Калил Уилсон (Kalil Wilson) — один из самых известных и сильных молодых джазовых вокалистов нашего времени. Богатый тембр, большой диапазон и высокая техническая подготовка делают Калила одним из самых перспективных музыкантов на современной мировой сцене.
После получения престижного оперного образования Калилу прочили успешную карьеру классического музыканта, но, по совету легендарного гитариста Kenny Burrell, он решил связать свой творческий путь с джазом.

Калил Уилсон уже успел завоевать признание американской и европейской публики, выступая на одной сцене с великими джазовыми исполнителями, он лауреат многочисленных премий и участник большого количества международных фестивалей в США, Европе и Азии.


На сцене филармонии вокалиста представит известный российский джазовый продюсер Виктор Радзиевский.

Стоимость: от 500 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
18 апреля 2018, среда
18:30
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