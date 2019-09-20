Концерт театра песни «Притяжение»

Тульская земля богата талантами, которых объединяет стремление к вокальному и театральному искусству и таких людей объединяет тульский молодежный Театр песни «Притяжение» под руководством Елены Николаевны Адамовой, заслуженного работника культуры РФ и действительно замечательного человека!

Театр песни «Притяжение» приглашает всех жителей города на очередной концерт театра 21 сентября в 17.00 в Городской концертный зал.

В программе вы услышите любимые всеми хиты разных лет в исполнении солистов театра, среди которых участник шоу голос, студенты консерваторий Италии и Австрии, лауреаты международных и всероссийских фестивалей, призеры компаний Газпром и Ростех.

В рамках социальной поддержки населения мы приглашаем ветеранов, вдов и детей школьного возраста из малообеспеченных семей на наши концерты бесплатно!

Билеты: 55-00-24