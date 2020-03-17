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Концерт классической музыки «Прекрасная Италия»

Концерт классической музыки «Прекрасная Италия»

22 марта в Богородицком дворце-музее пройдет концерт классической музыки «Прекрасная Италия».

Перед слушателями выступит фортепианный дуэт сестёр Надежды и Елены Каретниковых. Они исполнят шедевры симфонической музыки в переложении для фортепиано в четыре руки. Гостей дворца ждет программа, посвященная Италии и состоящая из богатейшей «коллекции» итальянской музыки.

Вход свободный.

 

Каретниковы — почётные деятели союзов композиторов и почётные деятели культуры г. Москвы. Интересен ансамбль своим оригинальным репертуаром, который включает симфонические сочинения разных авторов и эпох в переложениях для фортепиано и определяющих неповторимое амплуа дуэта.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
22 марта 2020, воскресенье
13:00
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Чудо Люда
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19 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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