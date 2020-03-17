22 марта в Богородицком дворце-музее пройдет концерт классической музыки «Прекрасная Италия».

Перед слушателями выступит фортепианный дуэт сестёр Надежды и Елены Каретниковых. Они исполнят шедевры симфонической музыки в переложении для фортепиано в четыре руки. Гостей дворца ждет программа, посвященная Италии и состоящая из богатейшей «коллекции» итальянской музыки.

Вход свободный.

Каретниковы — почётные деятели союзов композиторов и почётные деятели культуры г. Москвы. Интересен ансамбль своим оригинальным репертуаром, который включает симфонические сочинения разных авторов и эпох в переложениях для фортепиано и определяющих неповторимое амплуа дуэта.