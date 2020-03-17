Концерт классической музыки «Прекрасная Италия»
22 марта в Богородицком дворце-музее пройдет концерт классической музыки «Прекрасная Италия».
Перед слушателями выступит фортепианный дуэт сестёр Надежды и Елены Каретниковых. Они исполнят шедевры симфонической музыки в переложении для фортепиано в четыре руки. Гостей дворца ждет программа, посвященная Италии и состоящая из богатейшей «коллекции» итальянской музыки.
Вход свободный.
Каретниковы — почётные деятели союзов композиторов и почётные деятели культуры г. Москвы. Интересен ансамбль своим оригинальным репертуаром, который включает симфонические сочинения разных авторов и эпох в переложениях для фортепиано и определяющих неповторимое амплуа дуэта.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
22 марта 2020, воскресенье
13:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽