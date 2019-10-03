Играй, гармонь, певучая!
3 октября в Мемориальном музее
В концерте примут участие преподаватели фольклорного отделения Тульской детской школы искусств № 6, которое было открыто в 2005 г. Гостей музея ожидает незабываемый концерт гармонистов, которые порадуют своих слушателей великолепным исполнением русских народных песен!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
3 октября 2019, четверг
15:00
18 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽