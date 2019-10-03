афиша
афиша
Регистрация
Играй, гармонь, певучая!

Играй, гармонь, певучая!

3 октября в Мемориальном музее Н. И. Белобородова пройдет концерт «Играй, гармонь, певучая!»

В концерте примут участие преподаватели фольклорного отделения Тульской детской школы искусств № 6, которое было открыто в 2005 г. Гостей музея ожидает незабываемый концерт гармонистов, которые порадуют своих слушателей великолепным исполнением русских народных песен!

Вход свободный.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
3 октября 2019, четверг
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Lascala
Купить билет
18 октября, пятница 20:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Громыка
Купить билет
18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Запрещенные барабанщики
Купить билет
19 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
Купить билет
16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Halloween
Купить билет
31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.