3 октября в Мемориальном музее Н. И. Белобородова пройдет концерт «Играй, гармонь, певучая!»

В концерте примут участие преподаватели фольклорного отделения Тульской детской школы искусств № 6, которое было открыто в 2005 г. Гостей музея ожидает незабываемый концерт гармонистов, которые порадуют своих слушателей великолепным исполнением русских народных песен!

Вход свободный.