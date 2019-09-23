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Гуша Катушкин. Ничего неличного

Гуша Катушкин. Ничего неличного

Автор и исполнитель нашумевшей песни «Эхо тысячи вокзалов», Гуша Катушкин транслирует живые композиции с многослойными текстами. На сцене гитара и много музыкальных вещиц, что делает звук особенным. В общем настроении — искренность и ирония.

24 сентября, в 20.00, будет концерт в Типографии: ул. Ф. Энгельса, 70А. Это значит, что будет новый звук, новые песни и, конечно же, старые добрые истории. Ничего неличного, непросто концерт.

Подробности здесь. Билеты 500Р., парные — 800Р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 сентября 2019, вторник
20:00
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