В клубе Backstage выступит ска-блэк-метал коллектив «Гудтаймс». Лютая вечеринка закружит вас и унесёт прямиком в преисподнюю.

«Гудтаймс» — одна из самых позитивных, безудержных и непредсказуемых команд России. ГУДТАЙМС — это вымысел, провокация, ирония и дикий драйв, приправленные мощным звучанием целого оркестра.