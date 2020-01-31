ГУДТАЙМС
В клубе Backstage выступит ска-блэк-метал коллектив «Гудтаймс». Лютая вечеринка закружит вас и унесёт прямиком в преисподнюю.
«Гудтаймс» — одна из самых позитивных, безудержных и непредсказуемых команд России. ГУДТАЙМС — это вымысел, провокация, ирония и дикий драйв, приправленные мощным звучанием целого оркестра.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
13 марта 2020, пятница
19:00
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
29 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽