Гудтаймс
12 марта в тульском рок-клубе «М2» состоится презентация нового альбома ска-блэк-метал-группы «Гудтаймс». Также музыканты исполнят свои хиты. Лютая вечеринка закружит вас и унесёт прямиком в преисподнюю.
«Гудтаймс» — одна из самых позитивных, безудержных и непредсказуемых команд России. «Гудтаймс» — это вымысел, провокация, ирония и дикий драйв, приправленные мощным звучанием целого оркестра.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 марта 2021, пятница
19:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽