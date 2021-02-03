12 марта в тульском рок-клубе «М2» состоится презентация нового альбома ска-блэк-метал-группы «Гудтаймс». Также музыканты исполнят свои хиты. Лютая вечеринка закружит вас и унесёт прямиком в преисподнюю.

«Гудтаймс» — одна из самых позитивных, безудержных и непредсказуемых команд России. «Гудтаймс» — это вымысел, провокация, ирония и дикий драйв, приправленные мощным звучанием целого оркестра.