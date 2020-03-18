афиша
афиша
Регистрация
Геннадий Пономарёв

Геннадий Пономарёв

31 марта в Тульском государственном театре кукол состоится концерт нашего земляка поэта и музыканта Геннадия Пономарева. В программе вас ожидает духовная лирика, романсы и народные песни.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
31 марта 2020, вторник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сказки детского мира
Купить билет
16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
FORTISSIMO
Купить билет
17 мая, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Папа
Купить билет
21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Felidae
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.