Геннадий Пономарёв
31 марта в Тульском государственном театре кукол состоится концерт нашего земляка поэта и музыканта Геннадия Пономарева. В программе вас ожидает духовная лирика, романсы и народные песни.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
31 марта 2020, вторник
18:30
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽