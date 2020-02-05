Евгений Кунгуров
В Городском концертном зале выступит Евгений Кунгуров, обладатель множества наград и званий, лауреат различных российских и международных премий, фестивалей, конкурсов.
Его баритон завоевал сердца слушателей современной российской эстрады. Вокалист известен своим участием в шоу «Голос», «Один в один», «Большая опера».
Кроме того, Евгений Кунгуров играет в московском театре «Новая опера», является ведущим программы «Романтика романса».
Помимо классических произведений вокалист исполняет песни из репертуара Муслима Магомаева, Фрэнка Синатры, композиции на стихи Александры Пахмутовой и других.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 марта 2020, вторник
19:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
17 - 23 марта
₽ Билеты: 100-300 ₽
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽