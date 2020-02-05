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Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров

В Городском концертном зале выступит Евгений Кунгуров, обладатель множества наград и званий, лауреат различных российских и международных премий, фестивалей, конкурсов.

Его баритон завоевал сердца слушателей современной российской эстрады. Вокалист известен своим участием в шоу «Голос», «Один в один», «Большая опера».

Кроме того, Евгений Кунгуров играет в московском театре «Новая опера», является ведущим программы «Романтика романса».

Помимо классических произведений вокалист исполняет песни из репертуара Муслима Магомаева, Фрэнка Синатры, композиции на стихи Александры Пахмутовой и других.

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Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 марта 2020, вторник
19:00
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Касса
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
КОRSИКА
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11 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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17 - 23 марта
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Заточка
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22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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21 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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