В Городском концертном зале выступит Евгений Кунгуров, обладатель множества наград и званий, лауреат различных российских и международных премий, фестивалей, конкурсов.

Его баритон завоевал сердца слушателей современной российской эстрады. Вокалист известен своим участием в шоу «Голос», «Один в один», «Большая опера».

Кроме того, Евгений Кунгуров играет в московском театре «Новая опера», является ведущим программы «Романтика романса».

Помимо классических произведений вокалист исполняет песни из репертуара Муслима Магомаева, Фрэнка Синатры, композиции на стихи Александры Пахмутовой и других.