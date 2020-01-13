афиша
афиша
Регистрация
Драгни

Драгни

19 марта в в ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ «М2» состоится большой сольный концерт группы «Драгни». Выступление пройдет в рамках концертного тура «ПАЦАНЫ С ГИТАРОЙ». Не пропустите шоу от современных ROCK-N-ROLLьщиков!

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 марта 2020, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
КОRSИКА
Купить билет
11 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Кирпичи
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Nagart
Купить билет
17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Киновечеринка
Купить билет
24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Стань звездой за 30 дней
Купить билет
17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Stonehand
Купить билет
27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.