Драгни
19 марта в в ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ «М2» состоится большой сольный концерт группы «Драгни». Выступление пройдет в рамках концертного тура «ПАЦАНЫ С ГИТАРОЙ». Не пропустите шоу от современных ROCK-N-ROLLьщиков!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 марта 2020, четверг
19:00
11 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽