Диана Арбенина «Ночные снайперы»

В Городском концертном зале пройдет концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию.

Юбилейные гастроли длиной в два года: «Ночные Снайперы» отмечают 25-летие творческой деятельности. За эти годы культовая российская рок-группа создала множество хитов и стала постоянным участником крупнейших российских рок-фестивалей «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». В активе музыкантов более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.