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Диана Арбенина «Ночные снайперы»

Диана Арбенина «Ночные снайперы»

В Городском концертном зале пройдет концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию. 

Юбилейные гастроли длиной в два года: «Ночные Снайперы» отмечают 25-летие творческой деятельности. За эти годы культовая российская рок-группа создала множество хитов и стала постоянным участником крупнейших российских рок-фестивалей «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». В активе музыкантов более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 октября 2019, понедельник
19:00
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кис-кис
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22 октября, вторник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чудесарий Московского театра чудес волшебника Рафаэля!
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27 октября, воскресенье 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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