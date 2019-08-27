Диана Арбенина «Ночные снайперы»
В Городском концертном зале пройдет концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты и новые песни, световое шоу и уникальную сценографию.
Юбилейные гастроли длиной в два года: «Ночные Снайперы» отмечают 25-летие творческой деятельности. За эти годы культовая российская рок-группа создала множество хитов и стала постоянным участником крупнейших российских рок-фестивалей «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». В активе музыкантов более 10 номерных альбомов, множество синглов, концертных CD и DVD, а также престижные национальные музыкальные премии.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
7 октября 2019, понедельник
19:00
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 октября, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽