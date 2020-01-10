Дайте два
13 марта в тульском Рок Клубе М2 выступит группа «Дайте Два»! Они реально странные. Самая известная из неизвестных групп в России. Их категорически игнорит Наше радио, но ставят на Radio Maximum, их слушают те, кто не любит русскую музыку, ценя именно их русскоязычные тексты.
В свободное от «Дайте Два» время эти четверо сводят треки поп-артистам, пишут песни на Запад на заказ и гоняют по кантри-фестивалям, а в рамках этого проекта рубят то, что любят, ставя свой знак качества под каждой нотой и буквой. Среди из слушателей те, кто побывал в космосе и на полюсах. Простая музыка для непростых людей.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
13 марта 2020, пятница
19:00
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
29 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽