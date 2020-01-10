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Дайте два

Дайте два

13 марта в тульском Рок Клубе М2 выступит группа «Дайте Два»! Они реально странные. Самая известная из неизвестных групп в России. Их категорически игнорит Наше радио, но ставят на Radio Maximum, их слушают те, кто не любит русскую музыку, ценя именно их русскоязычные тексты.

В свободное от «Дайте Два» время эти четверо сводят треки поп-артистам, пишут песни на Запад на заказ и гоняют по кантри-фестивалям, а в рамках этого проекта рубят то, что любят, ставя свой знак качества под каждой нотой и буквой. Среди из слушателей те, кто побывал в космосе и на полюсах. Простая музыка для непростых людей.

 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
13 марта 2020, пятница
19:00
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Касса
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
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14 марта, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
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24 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Этно-концерт: Marc Egea (Каталония)
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1 апреля, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Stonehand
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27 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Хабиб
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29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
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