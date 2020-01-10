13 марта в тульском Рок Клубе М2 выступит группа «Дайте Два»! Они реально странные. Самая известная из неизвестных групп в России. Их категорически игнорит Наше радио, но ставят на Radio Maximum, их слушают те, кто не любит русскую музыку, ценя именно их русскоязычные тексты.

В свободное от «Дайте Два» время эти четверо сводят треки поп-артистам, пишут песни на Запад на заказ и гоняют по кантри-фестивалям, а в рамках этого проекта рубят то, что любят, ставя свой знак качества под каждой нотой и буквой. Среди из слушателей те, кто побывал в космосе и на полюсах. Простая музыка для непростых людей.