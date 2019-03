В Городском концертном зале состоится концерт легендарной рок-группы «Ария», на котором коллектив представит свой новый альбом «Проклятье морей». В концертный сет-лист войдут как песни с нового альбома, так и нетленные хиты из золотого фонда АРИИ.

Релиз новой тринадцатой пластинки состоялся 13 ноября 2018 года. В рамках презентации нового альбома группа организовала масштабный одноименный тур по стране в его поддержку.

Концерты тура «Проклятье морей» стартуют в Нижнем Новгороде 15 февраля 2019 и охватят максимальное количество городов России, а также выйдет за ее пределы.



Альбом «Проклятье морей» выйдет на лейбле М2БАна CD, виниловой, пластинке и в цифровом виде. В лонгплей вошли 11 новых песен, сведение новой пластинки осуществил известный американский продюсер и гитарист Roy Z, работавший с Bruce Dickinson, Rob Halford, Judas Priest, Sepultura, Sebastian Bach и многими другими артистами. Мастеринг — Maor Appelbaum (Yngwie Malmsteen, Lita Ford, Faith No More, Rob Halford, Yes). Альбом стал первой полноформатной работой АРИИ за последние 4 года.

Предыдущий студийный лонгплей «Через все времена» вышел на лейбле М2БА в 2014 году.