Академическая музыка XXI века: Полина Осетинская

Полина Осетинская представит в Ясной Поляне проект «Колыбельные», в который входят фортепианные миниатюры современных авторов и композиторов XIX века. Этот жанр, изначально адресованный детям, способен вместить в себя и эмоции взрослых масштабов. Произведения в концерте подобраны таким образом, что гости вечера увидят четкую взаимосвязь между музыкой прошлого и опытами современных композиторов.

В программе исполнительницы становятся очевидными связи декоративных пьес Респиги и Шопена, салонных миниатюр Чайковского и Рахманинова с эскизами нашего современника Сергея Ахунова.

Стоимость: от 900 р.