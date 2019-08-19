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ADAEN

ADAEN

В «Типографии» выступит панк-рок группа ADAEN. Музыканты представят свой новый наполовину русскоязычный альбом VOZVRAT. На этот раз ADAEN выпускают полноформатный панк-альбом, как всегда не лишенный концепции. Возврат в исходное положение и приведение всего окружающего в движение — вот о чём все эти 12 ритмичных эмоциональных песен.

Вот так рассказывают о своем альбоме сами музыканты:

— Это не отметка в 10 лет творчества, не промо-кампания, это то, что обязана делать наша группа — существовать на острие ножа, играть концерты как в последний раз, перешагивая любые расстояния. Мы возвращаемся домой.

Стоимость: 250−350 р.

 

Группа Adaen играет и прогрессив, и пост-метал, и даже немного панка с примесью скримо. По версии портала ProgSphere Adaen входит в двадцатку лучших прогрессивных групп России. В творчестве группы большую роль играет антивоенная тематика, социальная и драматическая лирика.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 сентября 2019, четверг
19:00
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