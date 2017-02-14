Вурдалаки
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 22.02.2017
Режиссер:
Сергей Гинзбург
Актеры:
Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Анатолий Гущин, Игорь Хрипунов, Анна Арланова, Константин Милованов, Юлия Ауг, Роман Мадянов, Екатерина Стулова
Жанр:
триллер, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает восемнадцатилетний юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.
Сегодня
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, среда
|20:20
|Октябрь
|21:25
|Синема Стар
|21:45
|Киносити
23 февраля, четверг
|12:15
|Синема Стар
|16:10
|Синема Стар
|20:10
|Синема Стар
24 февраля, пятница
|12:15
|Синема Стар
|16:10
|Синема Стар
|20:10
|Синема Стар
|00:00
|Синема Стар
25 февраля, суббота
|00:00
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
22 февраля, среда
|Киносити
|
21:45
|Октябрь
|
20:20
|Синема Стар
|
21:25
23 февраля, четверг
|Синема Стар
|
12:15
16:10
20:10
24 февраля, пятница
|Синема Стар
|
12:15
16:10
20:10
00:00
25 февраля, суббота
|Синема Стар
|
00:00