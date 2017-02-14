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Вурдалаки

Вурдалаки

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 22.02.2017
 
Режиссер:
Сергей Гинзбург
  
Актеры:
Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Анатолий Гущин, Игорь Хрипунов, Анна Арланова, Константин Милованов, Юлия Ауг, Роман Мадянов, Екатерина Стулова
  
Жанр:
триллер, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

 

Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает восемнадцатилетний юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

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