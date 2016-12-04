афиша
афиша
Регистрация
Властелин колец: Возвращение Короля

Властелин колец: Возвращение Короля

Страна:
Новая Зеландия, США, 2003
 
Режиссер:
Питер Джексон
  
Актеры:
Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Шон Эстин, Доминик Монахэн, Орландо Блум, Билли Бойд, Энди Серкис, Миранда Отто, Лив Тайлер, Бернард Хилл, Карл Урбан, Дэвид Уэнэм, Хьюго Уивинг, Кейт Бланшетт
  
Жанр:
фэнтези, приключения
  
Продолжительноcть:
246 мин
  
Бюджет:
$94 000 000
  
Сбор в мире:
$1 119 110 941
 
Сбор в России:
$14 085 000
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,61
          
 

Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье?

0
Касса
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Чиж & Co
Купить билет
30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Максим Аверин
Купить билет
30 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.