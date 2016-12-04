Властелин колец: Возвращение Короля

Страна: Новая Зеландия, США, 2003

Режиссер: Питер Джексон

Актеры: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Шон Эстин, Доминик Монахэн, Орландо Блум, Билли Бойд, Энди Серкис, Миранда Отто, Лив Тайлер, Бернард Хилл, Карл Урбан, Дэвид Уэнэм, Хьюго Уивинг, Кейт Бланшетт

Жанр: фэнтези, приключения

Продолжительноcть: 246 мин

Бюджет: $94 000 000

Сбор в мире: $1 119 110 941

Сбор в России: $14 085 000

Рейтинг Кинопоиска: 8,61

Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье?