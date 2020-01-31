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Викинг Вик

Викинг Вик

Страна:
Германия, Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.02.2020
 
Режиссер:
Эрик Казес
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
81 мин
  

Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.

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