Викинг Вик
Страна:
Германия, Франция, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Эрик Казес
Актеры:
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
Продолжительноcть:
81 мин
Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.
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Завтра
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8 февраля, суббота
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9 февраля, воскресенье
|10:00
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|Киносити
|12:25
|Алмаз Синема
|16:20
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
12:25
|Киносити
|
10:40
16:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
12:25
|Киносити
|
10:40
16:20
8 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
12:25
|Киносити
|
10:40
16:20
9 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
12:25
|Киносити
|
10:40
16:20
10 февраля, понедельник
|Киносити
|
10:40
16:20
11 февраля, вторник
|Киносити
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10:40
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12 февраля, среда
|Киносити
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16:20
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