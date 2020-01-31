Викинг Вик

Страна: Германия, Франция, 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Эрик Казес

Актеры:

Жанр: мультфильм, детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 81 мин

Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.