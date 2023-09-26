Вася не в себе
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Гарик Петросян
Актеры:
Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Роман Каграманов, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина, Роман Хан, Николай Козак, Татьяна Орлова
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
96 минут
Василий Кузин — крайне успешный столичный бизнесмен: красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь — приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды Вася попадает в сильную аварию, а когда приходит в себя, то, к своему ужасу, обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 октября, четверг
|
18:30
|Синема Стар
|
21:50
|Синема Стар
13 октября, пятница
|
18:30
|Синема Стар
|
21:50
|Синема Стар
14 октября, суббота
|
18:30
|Синема Стар
|
21:50
|Синема Стар
15 октября, воскресенье
|
18:30
|Синема Стар
16 октября, понедельник
|
18:30
|Синема Стар
17 октября, вторник
|
18:30
|Синема Стар
18 октября, среда
|
18:30
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
12 октября, четверг
|Синема Стар
|
18:30
21:50
13 октября, пятница
|Синема Стар
|
18:30
21:50
14 октября, суббота
|Синема Стар
|
18:30
21:50
15 октября, воскресенье
|Синема Стар
|
18:30
16 октября, понедельник
|Синема Стар
|
18:30
17 октября, вторник
|Синема Стар
|
18:30
18 октября, среда
|Синема Стар
|
18:30
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