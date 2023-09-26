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Вася не в себе

Вася не в себе

Премьера:
12.10.2023
 
Режиссер:
Гарик Петросян
  
Актеры:
Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Роман Каграманов, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина, Роман Хан, Николай Козак, Татьяна Орлова
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
96 минут
  

Василий Кузин — крайне успешный столичный бизнесмен: красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь — приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды Вася попадает в сильную аварию, а когда приходит в себя, то, к своему ужасу, обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело.

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