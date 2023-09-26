Вася не в себе

Премьера: 12.10.2023

Режиссер: Гарик Петросян

Актеры: Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Роман Каграманов, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина, Роман Хан, Николай Козак, Татьяна Орлова

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 96 минут

Василий Кузин — крайне успешный столичный бизнесмен: красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь — приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды Вася попадает в сильную аварию, а когда приходит в себя, то, к своему ужасу, обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело.