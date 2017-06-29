Усатый нянь
Страна:
СССР, 1977
Режиссер:
Владимир Грамматиков
Актеры:
Сергей Проханов, Людмила Шагалова, Елизавета Уварова
Жанр:
музыкальная трагикомедия
Продолжительноcть:
73 мин
Молодой человек, лоботряс — допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети…
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
4 июля, вторник
|17:00
|Майский
5 июля, среда
|17:00
|Майский
6 июля, четверг
|17:00
|Майский
7 июля, пятница
|17:00
|Майский