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Усатый нянь

Усатый нянь

Страна:
СССР, 1977
 
 
Режиссер:
Владимир Грамматиков
 
Актеры:
Сергей Проханов, Людмила Шагалова, Елизавета Уварова
 
Жанр:
музыкальная трагикомедия
 
Продолжительноcть:
73 мин
 
 

 

Молодой человек, лоботряс — допризывник Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не хочет он превращаться во взрослого человека! И вот он становится объектом смелого эксперимента: его берут на работу в детский сад. Расстаться с детством ему помогут дети…

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