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TheatreHD: Вишневый сад

TheatreHD: Вишневый сад

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 14.04.2019
 
Режиссер:
Лев Додин
  
Актеры:
Ксения Раппопорт, Екатерина Тарасова, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Олег Рязанцев, Татьяна Шестакова, Артур Козин, Надежда Некрасова
  
Жанр:
драма, спектакль
  
Продолжительноcть:
180 мин
  

«Вишнёвый cад» Додина — спектакль на века, он войдет в историю и встанет рядом с «Вишнёвым cадом» Питера Брука, который десятилетия назад играли в этом же театре в Бруклине». — Кэрол Рокамора (Carol Rocamora), «Theater Pizzazz», США, Бруклин. «И только руки разведешь от того, как, оказывается, можно обращаться с Чеховым – легко и отважно, как с живым, умным, ироничным автором, а не истуканом из пантеона. И от того, как эти вспышки несусветного счастья высвечивают неминуемую беду. Это восхищение режиссерским бесстрашием не только не отступает, но по ходу действия все усиливается». — Зарецкая Жанна, Фонтанка.ру «Лев Додин, следуя пожеланиям драматурга, в определенной степени соединил моменты нежности и грубости, трагедии и комедии способом, как если бы, можно сказать, сама жизнь сделала это». — Диана Барт (Diana Barth), «The Epoch Times», США, Бруклин «Его спектакль настолько живой и непосредственный, его не шаблонные мизансцены […], его страстная труппа, этот хрупкий баланс комедии и трагедии — все это дает иллюзию «жизни как она есть», по выражению самого Чехова». — Кэрол Рокамора (Carol Rocamora), «AmericanTheatre», США, Бруклин

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