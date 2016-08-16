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TheatreHD: Globe: Венецианский купец

TheatreHD: Globe: Венецианский купец

Страна:
Великобритания, 2016
 
Режиссер:
Джонатан Манби
  
Актеры:
Джонатан Прайс, Майкл Хэдли, Рэйчел Пикап, Фиби Прайс, Доминик Мэфхан, Дэн Фреденгбург
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
165 мин
  

Легендарный британский актер Джонатан Прайс, снимавшийся в «Игре престолов» («Game of Thrones», 2011), «Пиратах Карибского моря» («Pirates of the Caribbean») и «Волчьем зале» («Wolf Hall», 2015), предлагает свою интерпретацию главной роли в знаменитой пьесе о схватке любви и алчности. Шейлок в исполнении Прайса не только абсолютно убедителен в своей двуличности, но и придает эмоциональной постановке Манби дополнительной вес. Вкупе с выдающейся актерской работой Прайса сюжет Шекспира о предрассудках и губительной корысти превращает этот спектакль в незабываемое зрелище, которое невозможно пропустить.

 

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