Водолеи разрешат финансовые проблемы, а Овнов ждет холод в отношениях

Овен (21.03−20.04): Неделя может быть насыщенной в эмоциональном плане. Вероятно, что Овнов может захватить очень сильное чувство — любовь возможна так же, как и ненависть. Не исключено, что Овны смогут проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни, подарки, приятные воспоминания.

Про деньги. В начале недели желательно вам не приобретать ничего нового и не заключать сделки. В четверг возможны неожиданные финансовые поступления или возврат старого долга. Пятница удачна для финансовых операций и покупок.

Про любовь. Ваше будущее в ваших руках, хотя, возможно, вам и придется пробиваться сквозь холод и пренебрежение партнера. Потребуется терпение, настойчивость, но не назойливость. Не опускайте руки.

Про интим. Дела плохи — ситуация складывается таким образом, что все намеченные на ближайшую неделю интимные «мероприятия» придется отменить из-за какого-то неожиданного поворота дел или стечения обстоятельств. Чтобы не оказаться «на мели», продумайте несколько запасных вариантов, а лучше и «запасных аэродромов».

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 3.

Телец (21.04−21.05): Признание и успех не обойдут вас стороной. Эта неделя надолго останется в памяти. Подходящее время для покупок и приобретений. Не смотря ни на что, Тельцам удастся осуществить те мечты, которые не покидали их на протяжении последнего времени. Чувство неудовлетворенности может испортить впечатление от благоприятных событий этой недели.

Про деньги. Пора вспомнить о налаживании профессиональных контактов, вам нужны новые партнеры. Не исключены финансовые проблемы. Чтобы не встать на путь к депрессии, не жалейте себя слишком долго, лучше займитесь делом.

Про любовь. На этой неделе в отношениях с близким человеком может наступить эмоциональное обновление. То, что недавно казалось хрупким и эфемерным, приобретет земные формы и стабилизируется. В конце недели вероятен откровенный разговор, который многое расставит по местам.

Про интим. Чего не сделаешь ради любимого человека — если к тому же вы настроены так же радужно и оптимистично, как на этой неделе. Подарите вашей половинке от всей души несколько свободных вечеров! Причем разрешите делать все, что его/ее душе и телу угодно, клятвенно пообещав никогда не допытываться о подробностях. Конечно, сдержать обещание будет нелегко, но не забывайте о главном: у вас ведь тоже — свободные вечера!..

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.

Близнецы (22.05−21.06): Близнецы могут быть немного наивными. Окружающие легко могут злоупотребить их доверчивостью. Велика вероятность ограбления, травмы, насилия. Во второй половине недели Близнецы почувствуют прилив сил. Для их деятельности будет характерна универсальность. Даже из самых запутанных ситуаций они смогут выйти с выгодой для себя.

Про деньги. Возможны неожиданные денежные поступления, причем крупные. Ваше чувство ответственности и инициатива, сыграют свою положительную роль в вашей карьере.

Про любовь. В жизни все гладко не бывает. Но иногда случайность приносит шанс стать счастливым. Именно такой шанс судьба предоставляет в ваше распоряжение на этой неделе. Постарайтесь его не упустить. Вы любите и любимы.

Про интим. Звезды предупреждают: на этой неделе не стоит слишком много думать о сексе — все равно, думай не думай, а его не прибавится. Одинокие Близнецы вряд ли отыщут себе партнера, разве что кого-нибудь разведут на виртуальный секс. А семейные будут слишком заняты бумажными делами, им не до шуршания в спальне.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): Что-то мешает Ракам идти вперед, несмотря на их уверенность и напористость. Вероятно, причина в них самих. Смятение чувств способно навредить репутации Раков и осложнить отношения с близкими. Противоречивая, двойственная неделя. Состояние раздражения может сменяться раскаянием. Не исключены конфликтные отношения с домашними. Раки могут ощущать угрызения совести из-за своей бесцеремонности и жесткости в общении с самыми дорогими людьми, старшими родственниками.

Про деньги. Финансовый вопрос будет одним из значимых на этой неделе, крупных денежных поступлений не предвидится, но вас порадует премия. На работе ситуация складывается в вашу пользу.

Про любовь. Вы на перепутье, на размышления не так много времени. Соберитесь с мыслями, и не обманывайте себя. Возможно, ощущение значимости ваших чувств к кому-то сильно вами преувеличено. Снимите розовые очки.

Про интим. В ответ на досужие сплетни о вашей личной жизни, что будут то и дело доноситься до вас из различных источников, вы не сможете ничего противопоставить. В самом деле, на каждый роток не накинешь платок и каждой собаке, чей лай носит ветер, кость не кинешь. Тем более, что нет дыма без огня, не так ли?

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 5.

Лев (23.07−23.08): Прекрасная пора для музыкальных и чувствительных людей. Львами могут овладеть высокие чувства, стремление к гармонии. Благоприятны путешествия, поездки. Возрастают духовные и творческие потенции, сексуальные возможности. Во второй половине недели дела принесут убытки, планы многих Львов будут нарушены. Обострятся конфликты. Повышена опасность несчастных случаев. Будьте максимально осторожны.

Про деньги. Во вторник или среду вас могут ожидать новые денежные поступления, они позволят совершить вам необходимые покупки для дома. Среда удачна для деловых встреч и переговоров. В пятницу избегайте рабочих конфликтов.

Про любовь. Фортуна капризничает, вероятны проблемы в отношениях с любимым человеком. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию. Сделайте первый шаг к примирению.

Про интим. У Львов на этой неделе самая эрогенная зона расположена на макушке. Поэтому вам будет особенно приятно, если партнер/партнеша возьмется вас расчесывать. Ну и для пущего блаженства вы можете попросить милого/милую помыть вам голову — и если он/она согласится, то без желанной награды из ванны не уйдет…

Благоприятные дни: 4, 7; неблагоприятные: 8.

Дева (24.08−23.09): Критическая неделя. Возможность решения на этой неделе каких-либо проблем крайне мала. Рассеянность, поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении могут уронить ваш авторитет в глазах окружающих. Вероятны мелкие конфликты с окружающими людьми. Конец недели благоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок.

Про деньги. Вам может повезти, и вы обретете новый, вполне вас устраивающий источник дохода, только не переоцените своих сил. Не стоит работать в две смены и без выходных.

Про любовь. Внезапная встреча может вскружить вашу голову и затронуть глубинные струны вашей души. Но не слишком увлекайтесь, роман может быть мимолетным. Не стоит относиться к нему слишком серьезно.

Про интим. Девам, по мнению небесных светил, грозят ветра и грозы, особенно тем, кто имеет жену/мужа. Чтобы избежать непогоды в доме, попробуйте приготовить какой-нибудь презент и положить его на любовное ложе. А после акта любви все тучи пройдут стороной. Обязательно!

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 9.

Весы (24.09−23.10): Неделя принесет бремя новых хлопот или обязанностей, неоправданные траты. Увлечение завершится некоторым разочарованием. Неделя благоприятна для социальных и творческих контактов. Однако избегайте демонстративных форм поведения. Излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые и моральные потери. Не все условия созрели для исполнения желаний. Существуют определенные ограничения, которые скоро исчезнут.

Про деньги. Неделя будет скорее затратной, нежели прибыльной. Траты вас ждут как запланированные, так и спонтанные. Но в конце недели вы получите дорогой подарок.

Про любовь. Внезапная встреча может вскружить вашу голову и затронуть глубинные струны вашей души. Но не слишком увлекайтесь, роман может быть мимолетным. Не стоит относиться к нему слишком серьезно.

Про интим. Чистоплотность — вот что окажется слабым местом вашего знака. Не исключено, что ваш драгоценный/драгоценная изложит вам весьма соблазнительный план, как феерично вы займетесь нынче любовью… в туалете симпатичного ресторанчика неподалеку от вашей работы. Огонь желания внутри вас разгорится не на шутку, но так и не сможет победить брезгливость.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя предполагает объективное видение мира. Скорпионы обретут уверенность в себе, потому что они будут обладать способностью приспосабливаться к другим в вещах внешних, поверхностных, а также понимать подлинные чувства людей. Неделя может пройти под бременем сомнений и тяжелых разочарований. Предчувствия Скорпионов могут быть верными, так как звезды располагают к тонкому ощущению всего происходящего.

Про деньги. Неделя весьма успешна в финансовом плане. Могут появиться новые источники дохода. Решите для себя, может быть, это прекрасный момент для начала самостоятельного бизнеса или нового творческого проекта.

Про любовь. Очнитесь от сладких иллюзий, не испытывайте на прочность чувства любимого человека. Вы уже нашли свою настоящую и единственную любовь. Признайтесь в этом и себе и партнеру.

Про интим. Согласно астрологическому прогнозу, в ближайшее время вас вполне вероятно могут ожидать различного рода потрясения, причем как в переносном и буквальном смысле. Офисный шкаф с секретными документами — вещь, знаете ли, волнующая воображение, но при неправильном к нему подходе уж очень нестойкая… Так что умерьте свой пыл и постарайтесь не изобретать велосипедов и особенно сумасшедших поз. И уж тем более, избегайте нестандартных мест для «уединения».

Благоприятные дни: 6, 8; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя характеризуется неожиданными событиями, неприятными сюрпризами, известиями. Серьезная размолвка с близким человеком может смешать все планы Стрельцов. Многие из них окажутся в состоянии растерянности и подавленности. Вторая половина недели характеризуется активизацией внутреннего резерва, повышением жизнеспособности, оптимизмом. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение.

Про деньги. Вы склонны позволять себе слишком много, будьте бережливы. В среду будут удачными сделки и деловые переговоры. В четверг возможны новые денежные поступления, но с вашим азартом транжирить средства этого надолго не хватит.

Про любовь. Лучшим занятием на этой неделе было бы романтическое путешествие. Вам нужна смена обстановки и новые впечатления. Так что предложите партнеру провести выходные за городом.

Про интим. Вдохновить Стрельцов на шалости в кровати на этой неделе мало что способно. Усталость, от которой они валятся с ног прямо на пороге дома, не так-то просто снять рукой. Однако если ваш любимый/любимая попробуют сделать это языком, возможно, кое-что получится…

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 4.

Козерог (22.12−20.01): Неделя характеризуется подчинением высшим силам физической природы человека. Вероятны неожиданные события, чудесное выздоровление, обретение утерянного. Козероги могут окончательно определить для себя цель своей жизни. Проблемы в финансовых вопросах временно отступят, однако звезды указывают на то, что вскоре вам предстоят крупные траты. Опрометчивые шаги, которые сделают Козероги ради своих близких, могут серьезно повредить им в будущем. Гонка за материальным благополучием может привести в тупик.

Про деньги. Вторник может оказаться удачным днем, если вы проявите активность. В среду вероятна сверхурочная работа, которую оплатят весьма достойно. Немало денег придется потратить на подарки близким.

Про любовь. В любви на этой неделе на авось рассчитывать не придется, к свиданиям придется готовиться. Благоприятное время для обновлений в имидже в целом и в гардеробе в частности.

Про интим. «Попробуйте заняться любовью одетыми», — советуют вам небесные светила. Ваша чувственность настолько велика, что прикосновения через одежду распалят вашу страсть гораздо больше, чем если вы будете полностью обнажены. А уж поглаживания через ткань трусиков — это вообще святое!

Благоприятные дни: 5, 7; неблагоприятные: нет.

Водолей (21.01−19.02): Неделя проходит под знаком духовного преображения, преодоления сомнений. Эта неделя покажет, насколько в ближайшее время изменятся ваши планы. Возрастают духовные, творческие и физические возможности. Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как планировали Водолеи. Они снова могут наткнуться на препятствия. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все надежды и планы. Все будет зависеть от того, что Водолеи успели сделать, а также от правильности выбора цели.

Про деньги. В начале недели вы удачно разрешите финансовые проблемы, но для этого придется приложить усилия. За вас никто работать не будет. Желательно в выходные не тратить слишком много денег на увеселительные мероприятия, так как вы рискуете остаться на бобах до ближайшей зарплаты.

Про любовь. Непонимание и конфликты грозят охлаждением отношений с любимым человеком. Постарайтесь отойти в сторону, понять и оценить, почему это произошло с вашей парой, и тогда все изменится к лучшему.

Про интим. В ближайшие дни Водолеи способны только на судорожные поглаживания любимого/любимой по голове и сонные приговаривания: «Все будет хорошо… Да-да, вот уже завтра у нас все получится, я тебе обещаю, ну если не завтра, то послезавтра точно! А сейчас подоткни мне, пожалуйста, одеяло»…

Благоприятные дни: 3, 6; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя связана с бескорыстием, милосердием, помощью, исцелением. Возможно, от вас ждут помощи коллеги, друзья или близкие. Ваше служение всем нуждающимся может стать причиной недовольства в семье. Пассивная неделя. Ожидается снижение уровня жизненных сил Рыб-бизнесменов. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной.

Про деньги. Похоже, вам придется бороться со своей ленью. В среду от вас может потребовать отчета начальство. Пятница грозит озадачить вас непредвиденными расходами, не стоит в этот день впутываться в авантюрные истории.

Про любовь. События понедельника и вторника могут оказаться следствием некогда сделанной ошибки. Что-то в личной жизни придется начинать заново. Сделать вид, что ничего не произошло, не получится.

Про интим. Интимные поиски Рыб грозят ничем не закончиться — и дело не в том, что в мире больше нет мужчи/женщин, жаждущих заняться с вами любовью. Нет, просто на самом деле либо вы слишком придирчивы, либо сами не знаете, чего же хотите. Определитесь уж, наконец — то ли любовь до гроба, то ли свободны оба?..

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 3.