Echoes and Signals дали живой концерт в Туле

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

«За последние пять лет изменилось многое, и проект Echoes and Signals не стал исключением — он прошел полную трансформацию, что нашло отражение в музыке: концептуальном цикле альбомов Mercurial, Lunar, Between Mars and Venus.

В алхимии существовало представление о Nigredo — стадии, на которой разрозненные элементы сливаются в однородную черную массу (prima materia). Считалось, что, как тьма несет в себе зародыш света, так и в этой стадии скрыта возможность рождения чего-то нового. Похожее преобразование случилось с EaS», — говорят о себе сами Echoes and Signals.

Группа вернулась на тульскую сцену впервые за 6 лет.

Echoes and Signals — это российский, а точнее тульский проект, основанный туляком Федоров Кивокурцевым в 2012 году. Играют в стиле progressive rock. Основные участники команды — Федор, Алексей Зайцев, Ярослав Егоров.

После первого релиза «Comma» в 2012 году группа заключила контракт с лейблом nanoBox Records (Олбани, Нью-Йорк). Как рассказывал Федор Кивокурцев в давнем интервью Myslo, всё получилось благодаря интернету. «Мы много кому писали сами, но все оставалось без ответа. А тут они сами написали нам — нашли на Soundcloud, где был выложен наш альбом. Это было странно и неожиданно. Они послушали записи, поставили лайки. Я увидел, что какой-то лейбл ставит нам лайки, и подумал: неспроста! Они нас сами нашли, и им понравилось. Контакт установился достаточно быстро. На два альбома заключили контракт и издали их».

Так случилось, что Echoes and Signals больше известны в Европе, чем в России. Во время концертных выступлений (до 2022 года) группа выступала на одной сцене с Pain of Salvation (Швеция), Long Distance Calling (Германия), Sólstafir (Исландия).

1 марта ребята дали живой концерт в «Октаве». Звучали вещи с последних релизов Mercurial (2021), Lunar (2023), Between Mars and Venus (2024), уже с вокалом. Было мощно!